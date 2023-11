Brasil vence Honduras e fecha fase de grupos do Pan com 100% de aproveitamento

Chile - O Brasil venceu Honduras por 3 a 0 no no Estádio Sausalito, em Viña del Mar, neste domingo, 29, pela última rodada do Grupo B dos Jogos Pan-Americanos. Ronald, Gustavo Martins e Thauan Lara fizeram os gols do dia.

Com o resultado, a Seleção fechou a fase de grupos do Pan com 100% de aproveitamento. Antes de Honduras, o Brasil já havia vencido dos Estados Unidos (1 a 0) e da Colômbia (2 a 0). Agora, a Canarinho vira a chave para a semifinal.

