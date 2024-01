Noiva é acusada de golpismo por omitir casamento para economizar na maquiagem

Uma história um tanto quanto polêmica ganhou as redes sociais nesta semana: uma noiva viralizou ao publicar que foi acusada de ser golpista por omitir que estava se casando, para economizar no preço da maquiagem. Em vídeo, Bruna Eloísa - a noiva - explicou que preferiu contratar uma maquiagem social para não ter que pagar pelo ‘mimos’ que uma noiva recebe no dia de beleza antes da cerimônia.

'Eu casei no último sábado e a coisa mais cara do meu casamento foi a make e o penteado, isso porque eu entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma podia fazer uma make social para uma noiva, porque só tinha pacote de noiva com aquele tanto de mimos... Eu só queria uma make e ir embora', disse Bruna. Ela explicou que, depois de ser recusada por algumas maquiadoras que não aceitaram cobrar o preço ‘normal’ para uma noiva, decidiu omitir a informação de que o evento para o qual estava indo era o próprio casamento e isso causou uma briga e tanto com uma profissional de beleza





