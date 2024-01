El CNI pidió espiar a Pere Aragonès por dirigir a los activistas independentistas

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pidió al Tribunal Supremo, en julio de 2019, que autorizara espiar al entonces vicepresidente catalán Pere Aragonès al concluir que “dirigía” a los activistas independentistas que posteriormente protagonizaron las protestas en contra de la sentencia del juicio al procés, los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).

Esa es la principal revelación que contienen los autos del alto tribunal que desclasificó el Gobierno el pasado día 16 y que este jueves han llegado a manos del juez de Barcelona que instruye la querella presentada por el president tras conocer que su móvil fue seguido mediante el software Pegasus. La defensa de Aragonès ha calificado de “inverosímil” la explicación y fuentes cercanas al caso aseguran que la documentación remitida es incompleta y contiene numerosos fragmentos borrados. El titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona ha recibido este jueves tres autos del Supremo, que dejan clara la cronología de los seguimientos al líder republican





