Aline: uma visionária do autoconhecimento e expansão da consciência

Aline, uma visionária nascida no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de São Donato, e hoje residente em São Borga, tem marcado o mundo com sua abordagem única e transformadora em autoconhecimento e expansão da consciência. Pedagoga, psicanalista, palestrante, empreendedora, e agora autora do livro “Ser para Ter”, Aline se destaca como uma mentora singular, dedicada a ensinar os caminhos para uma vida plena.

Desde a infância, sempre sonhadora e introspectiva, Aline percebia que a vida oferecia muito mais do que os olhos viam. Superando adversidades e desafios, ela nunca se deixou abater, concluindo seus estudos em pedagogia e mergulhando fundo no mundo do autoconhecimento. Com o livro “Ser para Ter”, ela compartilha os 12 passos que descobriu em sua própria jornada, uma metodologia própria que promove mudanças significativas na vida de quem a pratica





