Eleições em Taiwan: normalidade democrática em uma sociedade complexa

Ainda faltava um quarto de hora para que as urnas abrissem neste sábado na escola secundária Jinou, no distrito de Da'an, em Taipé, e a fila de eleitores na calçada já somava cerca de vinte pessoas. A normalidade com que Taiwan se envolve no processo democrático é surpreendente. Especialmente se comparado com o modelo proposto do outro lado do Estreito, ou a própria história deste território.

Não houve eleições livres até 1996, quando a ilha autogovernada, que a China reivindica como parte inalienável de seu território, deixou definitivamente para trás os anos de ditadura de Chiang Kai-shek e sua sombra alongada. Hoje, as eleições são uma característica decisiva em uma sociedade muito complexa





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Aumento da pressão da marinha chinesa em TaiwanO sol de dezembro está esquentando a península de Heng Chun — o estreito pedaço de terra que se lança do extremo sul de Um cigarro meio tragado pende do canto da boca de Hsu Keng-jui. Ele faz parte de uma rede de voluntários — a maior parte, veteranos como ele — que acompanham a agoraCom prendedores de plástico, Hsu fixa uma longa antena de rádio a um trilho de aço. Ele então se senta com seus receptores portáteis e começa a rastrear as frequências de rádio de uso militar. Inicialmente, tudo o que ouvimos é o som ritmado e suave da guarda costeira orientando o tráfego marítimo do sul de Taiwan. Até que surge um tom diferente com sotaque distinto em meio à forte estática. São os sons da marinha chinesa.vem aumentando a pressão em meio à importante corrida presidencial que ocorre na ilha de Taiwan, considerada há muito tempo pelo continente uma A poucas semanas das eleições, Pequim surge maior do que nunca — frente às urnas e nas fronteiras de Taiwan. "Nós representamos todo o povo da China", entoa a voz da marinha chinesa

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Eleições em 2024: desafios e polêmicasCerca de metade da população mundial terá eleições em 2024, enfrentando desafios como o conflito russo-ucraniano e a guerra entre Hamas e Israel, além do risco de desinformação e manipulações potencializadas pela inteligência artificial. Nos Estados Unidos, a eleição presidencial terá um ar de déjà-vu, com possíveis enfrentamentos entre veteranos e polêmicas sobre informações falsas.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Eleições decisivas no mundo em 2024Confira algumas das eleições que serão decisivas no mundo em 2024, incluindo a eleição nos Estados Unidos.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Podemos inicia sua corrida solo para as eleições europeias com Irene Montero como candidataO Podemos formalmente deu início à sua corrida solo para as eleições europeias com a figura de Irene Montero como principal aposta. Ela é a base de toda a estratégia de rearmamento em um momento extremamente complicado para o partido.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Taiwán elige al candidato del partido gobernante como presidenteLos 19 millones de ciudadanos convocados a las urnas en Taiwán han optado por hacer presidente al candidato del partido gobernante y actual vicepresidente, Lai Ching-te. El líder del Partido Progresista Democrático (PPD) ha encabezado la carrera con un 40% de los sufragios.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Polícia de Paris trabalha para divulgar número de espectadores nas Olimpíadas de 2024A Polícia de Paris, Ministério do Interior e Comitê Organizador estão trabalhando juntos para divulgar o número de espectadores durante as Olimpíadas de 2024. A segurança é o principal desafio, especialmente com a ameaça terrorista e o novo conflito na Guerra entre Hamas e Israel. A cerimônia de abertura será realizada no rio Sena, o que requer um esquema de segurança diferente. A ideia original era permitir que o maior número de pessoas participasse da cerimônia, não apenas os 100 mil espectadores com ingresso pago.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »