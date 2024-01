Não acho que sejam contra a democracia, diz Jerônimo Rodrigues sobre governadores que não foram a ato no Congresso

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse, nesta segunda-feira (8.jan), não acreditar que algum dos governadores que não compareceram ao ato "Democracia Inabalada", realizado no Congresso Nacional, seja contra a Constituição e o regime democrático. A declaração foi dada em entrevista ao SBT News; Tarcísio de Freitas (Republicanos), de São Paulo, e Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, estão entre os que não compareceram ao evento.

"Eu não contei os governadores, mas eu acredito que cerca de 20 estariam aqui hoje, senão um pouco mais. Eu entendo que é possível que algum governador que não esteja aqui hoje pense diferente no conceito nosso de política. Mas não acredito que algum deles seja contra a Constituição ou a democracia. Talvez por um motivo de alinhamento político. Eu espero que a gente possa unificar essa luta", pontuou





sbtnews » / 🏆 25. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Crise na CBF: quais são os próximos passos após STF recolocar Ednaldo Rodrigues na presidênciaLiminar do ministro Gilmar Mendes suspendeu decisão da Justiça do Rio de Janeiro que afastava cartola; decisão será analisada em plenário

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Congresso derruba veto de Lula à desoneração da folha de pagamentoO Congresso derrubou o veto de Lula à desoneração da folha de pagamento, que é um benefício fiscal adotado desde 2011. A medida reduz a carga tributária das empresas e perderia a validade no fim deste ano. A derrubada do veto permitirá às empresas dos 17 setores que mais empregam no país atender à contrapartida feita pelo presidente Lula sobre a manutenção e geração de empregos.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

O que muda nos impostos com a reforma tributária aprovada pelo CongressoCinco impostos serão substituídos por um IVA, que promete acabar com o manicômio tributário

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 nesta terçaO projeto é considerado um dos mais importantes entre os que serão analisados nesta última semana de trabalho no Legislativo em 2023

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é promulgada no Congresso; veja principais pontosTexto prevê que todos os produtos e serviços vendidos no país terão um imposto federal unificado por meio de um “IVA dual”

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »