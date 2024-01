Gypsy Rose Blanchard: a história por trás da série The Act

A história de Gypsy Rose Blanchard, que inspirou filmes e séries de crimes reais, veio à tona novamente após a soltura da acusada na última semana. Com 32 anos, Gypsy está livre após ficar seis anos na prisão ao ser condenada pela morte da mãe, Clauddine Blanchard. Ao lado do namorado, a agora ex-detenta planejou o assassinato da própria mãe, e os motivos são chocantes.

O que aconteceu na vida de Gypsy serviu de inspiração para a série The Act, do Hulu, que traz Joey King e Patricia Arquette como as personagens principais. True Crime: histórias de crimes reais mexem com a mente do espectador? Se você ainda não está familiarizado com o que aconteceu na vida de Gypsy Rose Blanchard, confira tudo o que você precisa saber sobre esse caso chocante





