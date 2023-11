Mudanças recentes na legislação de trânsito podem complicar viagens durante feriado

Muitas famílias aproveitam os feriados prolongados para pegar a estrada. É importante, porém, ficar de olho em mudanças recentes na legislação de trânsito que podem te complicar com as autoridades e estragar seu passeio neste 20 de novembro, Dia da Conciência Negra, feriado em municípios como São Paulo. O site selecionou cinco novidades que todos os motoristas e os pedestres deveriam saber.

As mudanças incluem uso de películas escurecidas nos vidros do veículo, autorização para avançar com o carro, mesmo com semáforo vermelho, e a nomenclatura das categorias da CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Porém, a legislação mudou e hoje nem sempre é necessário acioná-lo no período diurno. Em vigor desde abril de 2021, a Lei 14.071/2020 mudou o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), incluindo o uso da "luz baixa"





🏆 12. UOLNoticias » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Índices de inflação: entenda o que é e como eles afetam seu dia a diaJornalista formada pela Universidade Veiga de Almeida (UVA) e pós-graduada em Marketing Digital pela Unisul. Trabalha como repórter há mais de 8 anos. Curiosa, ama conhecer novas culturas, seja viajando ou lendo. Também pesquisa sobre desinformação.

Fonte: jornalodia - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Brasileiros em Gaza mostram dia a dia de bombardeios e dificuldades: 'Triste e absurdo'Coelho sai na frente, com gol de Benítez, mas Giuliano faz para o Timão aos 52 minutos do segundo tempo

Fonte: g1 - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Dia especial: torcedor do Fluminense, Kauê Fernandes estreará no UFC no dia da final da LibertadoresKauê Fernandes esteve na final de 2008 e revelou uma promessa que fez se tudo der certo no dia 4 de novembro

Fonte: jornalodia - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

'Não penso no futuro a longo prazo, vou desfrutar o dia a dia', diz MessiO argentino Lionel Messi, que conquistou sua oitava Bola de Ouro aos 36 anos, afirmou nesta segunda-feira (30) que não pensa no futuro distante, e prefere

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

5G avança e já muda dia a dia dos brasileirosTecnologia tem impacto nos negócios, no mercado de trabalho e no cotidiano dos consumidores. Previsão é que rede chega a cidades com menos de 30 mil habitantes em 2029

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »

Cómo los girasoles siguen al sol día a díaUn estudio profundiza en el comportamiento de estas plantas y derrumba anteriores suposiciones sobre su dependencia a la luz solar

Fonte: elpais_brasil - 🏆 12. / 72,072 Consulte Mais informação »