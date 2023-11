Fuvest 2024: primeira fase do vestibular da USP acontece neste domingo

A primeira fase da Fuvest 2024, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), será realizada neste domingo (19). Ao todo, 110 mil pessoas se inscreveram para participar do exame - cerca de 10 mil como treineiros e 100 mil disputando, de fato, as 8.140 mil vagas no ensino superior. De acordo com a Fuvest, os cursos de Medicina, Psicologia e Relações Internacionais são os mais concorridos este ano. São 117, 86 e 78 candidatos para cada vaga disponível nos três cursos, respectivamente.

Para conquistar uma vaga, é preciso atingir nota mínima nesta primeira fase e, então, estar entre os mais bem colocados na segunda fase, que acontece nos dias 17 e 18 de dezembro. Algumas carreiras, como Música, Artes Cênicas e artes visuais, têm ainda provas de habilidade específica. Elas serão realizadas entre 3 e 11 de janeiro de 2024. O que levar e o que não levar para fazer a prova da Fuvest? Você precisará apenas do seu documento original com foto na versão física ou digital e uma caneta azul ou preta de corpo transparente para realizar a prov





