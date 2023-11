Eleições presidenciais e a vulnerabilidade dos candidatos

Nas eleições presidenciais, é comum que um candidato saia vitorioso muito mais pela fraqueza do adversário do que pelo vigor de sua proposta. Em 2022 e em 2018, as vitórias de Lula e de Bolsonaro deveram-se mais à vulnerabilidade do derrotado. No ano passado, houve mais votos contra Bolsonaro do que a favor de Lula. Na eleição anterior, havia acontecido o contrário com Bolsonaro. Ele prevaleceu, ajudado muito mais por um sentimento antipetista do que por suas ideias, que eram poucas e confusas.

O primeiro ano de mandato de Lula está para terminar, com um desempenho que cultiva a agenda negativa. A situação da economia e as amarras políticas dificultam-lhe a agenda positiva, mas uma certa autoconfiança típica de quem está no poder, mostra-se como fonte alimentadora do voto contra. Primeiro, a classificação dos crimes de guerra de Israel em Gaza como atos ‘terroristas”. Para um presidente que assumiu com áulicos sonhando em levá-lo ao Prêmio Nobel da Paz, da Venezuela à Ucrânia, Lula atravessou continentes para escorregar em cascas de bananas





🏆 3. JornalOGlobo » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

TRE-SP reconhece que PRTB fraudou cota de gênero nas Eleições 2022Duas candidatas da legenda ao cargo de deputado estadual em São Paulo eram fictícias; elas foram declaradas inelegíveis, e os votos à legenda foram anulados

Fonte: CNNBrasil - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Corregedor nas eleições 2022, Benedito Gonçalves se despede do mandato no TSE nesta quintaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Vídeo falso sobre fraude nas eleições presidenciais de 2022 é desmentidoO Projeto Comprova reúne jornalistas de 33 diferentes veículos de comunicação brasileiros para descobrir e investigar informações enganosas, inventadas e deliberadamente falsas sobre políticas públicas, processo eleitoral e a pandemia de covid-19 compartilhadas nas redes sociais ou por aplicativos de mensagens.

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Uso de cigarro eletrônico quadruplica no Brasil entre 2018 e 2022, aponta IpecEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

'Houve um desastre em 2022', diz Bolsonaro sobre eleiçõesEx-presidente participou neste sábado de evento do PL Mulher ao lado de Michelle Bolsonaro

Fonte: jornalodia - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

TSE tem placar de 2 a 1 por nova condenação de BolsonaroMagistrado defendeu que Bolsonaro fique inelegível por oito anos a partir das eleições de 2022

Fonte: VEJA - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »