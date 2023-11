Dia especial: torcedor do Fluminense, Kauê Fernandes estreará no UFC no dia da final da Libertadores

Rio - Lutador profissional de MMA e torcedor de coração do Fluminense, Kauê Fernandes viverá um turbilhão de emoções no próximo sábado, 4 de novembro. Isso porque o dia será marcado pela final da Libertadores 2023 e também pela estreia do atleta no UFC. Na decisão da competição continental, o Tricolor enfrentará o Boca Juniors, da Argentina.

Luta de Kauê FernandesFoto: Reprodução/Instagram @kauerfernandesmma INÍCIO DA CARREIRA O esporte, aliás, sempre esteve presente na vida de Kauê. Ainda criança, ele começou no judô e depois fez muay-thai e jiu-jitsu. Além disso, já teve o desejo de ser jogador de futebol e chegou a ser federado na Casa de Espanha. No entanto, percebeu que tinha mais talento para lutar do que para jogar futebol.

