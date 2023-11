Lavagem de tênis na máquina de lavar: prós e contras

Lavagem de tênis — Foto: Bowonpat/Freepik Limpar tênis na máquina de lavar roupas é uma prática que divide opiniões. Enquanto os defensores da praticidade alegam que sim, é possível utilizar a lavadora para higienizar os calçados, outros não recomendam a prática temendo danos ao produto. 👟 O g1 testou a lavagem e conversou com especialistas que apontaram os prós e contras desta alternativa muito utilizada em casa, mas pouco aplicada em lavanderias.

✅ Clique aqui para seguir o canal do Guia de Compras do g1 no WhatsApp 👍Pontos positivos da máquina de lavar As restrições neste tipo de lavagem não são para todos os tipos de tênis. Os modelos feitos de algodão e espuma, utilizados para praticar esportes, por exemplo, podem ser lavados na máquina sem causar danos aos tecidos. " Dos tênis que tem em sua composição fibras ou tecido pode ir para a lavagem automática sem problemas", defende Silvia Barros, analista de atendimento da Lavemcas

:

CARTACAPİTAL: Como pôde o embaixador de Israel afrontar o status diplomático de maneira tão evidente?Ao violar tão flagrantemente os dispositivos da Convenção de Viena, o representante israelense perde a legitimidade de embaixador

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Líder de facção criminosa no Amazonas tem reuniões de sua mulher com integrantes do governo de Lula divulgadasClemilson dos Santos Farias foi condenado a 31 anos e 7 meses de prisão, em outubro deste ano, por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Líder de uma facção criminosa no Amazonas, Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, retornou ao noticiário nesta segunda-feira, após divulgadas reuniões de sua mulher com integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com reportagem do jornal 'O Estado de S. Paulo', Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a 'dama do tráfico amazonense', esteve no Ministério da Justiça. O traficante, de 45 anos, foi condenado em outubro deste a 31 anos e 7 meses de prisão por associação ao tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Ele chegou a ser considerado um dos criminosos mais procurados do Amazonas antes de ser preso, em dezembro de 2022. À época, Clemilson que estava com um mandado de prisão em aberto e foi encontrado no bairro Braga Mendes, Zona Norte de Manaus (AM)

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Como se proteger de cibercriminosos em jogos onlineSaiba como se proteger de cibercriminosos enquanto joga jogos online. Dicas simples para evitar roubo de contas e golpes.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: O poder do ruído branco para melhorar o sonoO ruído branco é um sinal sonoro que contém todas as frequências na mesma potência e pode ajudar a melhorar a qualidade do sono.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

TEC_MUNDO: Ameaça dos Deepfakes: A manipulação de conteúdo multimídiaPesquisa revela que a maioria dos brasileiros desconhece a existência dos deepfakes, tecnologia que pode ser utilizada para atacar a democracia, promover notícias falsas e objetificar corpos para o contexto sexual.

Fonte: Tec_Mundo | Consulte Mais informação »

G1: Onda de calor no Brasil: temperaturas acima de 40 graus em várias cidadesVárias cidades brasileiras registraram temperaturas acima de 40 graus nos últimos dias. Em decorrência das altas temperaturas, 15 Estados brasileiros e o Distrito Federal estão sob alerta de 'grande perigo', segundo diferentes agências de meteorologia. A onda de calor, que pode persistir em algumas localidades durante toda a semana, deve levar a recordes históricos de temperatura em diversas cidades — há locais em que os termômetros podem marcar até 13 ºC a mais do que esperado para esta época do ano. A sensação térmica também pode ultrapassar os 50 ºC em algumas cidades. Mas o que explica o fenômeno? Uma conjunção de fatores — como o El Niño, a formação de um 'domo de calor' e as mudanças climáticas — ajudam a entender o que está acontecendo agora no Brasil. Estudos publicados recentemente também revelam que as ondas de calor do tipo estão se tornando cada vez mais comuns no país.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »