Ameaça dos Deepfakes: A manipulação de conteúdo multimídia

A era digital trouxe consigo avanços tecnológicos impressionantes, mas também deu origem a ameaças que a maioria de nós não está preparada para lidar. Por exemplo, a pesquisa “A Infodemia e os Impactos na Vida Digital” realizada na América Latina pela Karspersky aponta que 66% dos brasileiros desconhecem a existência do 'deepfake'. A palavra é uma junção de termos em inglês para manipulação de conteúdo multimídia por meio de algoritmos avançados de aprendizado de máquina.

Embora fascinante, essa tecnologia apresenta sérias consequências. Especialmente, quando utilizada para atacar a democracia de um país, promover notícias falsas, vingar-se de figuras públicas e objetificar corpos para o contexto sexual – os chamados deepfakes pornográficos ou deepfake porn. O mau uso de deepfake altera fotos, vídeos e áudios sem consentimento dos envolvidos. Mais uma vez, o perfil das vítimas reforça a estrutura de desigualdade de gênero presente na sociedad

:

TERRANOTİCİASBR: Quais países apoiam e quais condenam a resposta militar de Israel aos ataques do HamasO prolongamento da guerra contra o Hamas, e especialmente o aumento do número de vítimas civis, está afetando o apoio internacional que Israel recebeu após os ataques de 7 de Outubro.

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

G1: O Assunto #1.082: Falsos nudes - a Inteligência Artificial em deepfakesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

EXAME: Apenas três estados do Brasil têm mais homens que mulheres; veja quaisA maioria dos estados brasileiros tem mais mulheres que homens. Rio de Janeiro, com 52,8%, Distrito Federal, com 52,3%, e Pernambuco, com 52,3%, são as unidades da federação com maior proporção de mulheres no país

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Moradores de Gaza não confiam no Hamas, mostra pesquisaLevantamento foi feito entre os dias 28 de setembro e 8 de outubro com moradores da Faixa de Gaza e da Cisjordânia

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

TERRANOTİCİASBR: Explosões atingem duas cidades egípcias do Mar Vermelho, Israel cita 'ameaça aérea'Projéteis atingiram duas cidades egípcias do Mar Vermelho na sexta-feira, segundo fontes e ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Creatina: quais os reais efeitos do suplemento na performance e saúde?A creatina, considerada um suplemento bastante seguro, contribui para ganho de massa muscular e desempenho esportivo.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »