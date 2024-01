Kim Jong Un promete remover monumento à reunificação da península coreana

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, prometeu na segunda-feira (15) remover um enorme monumento à possível reunificação da península coreana que seu pai construiu em Pyongyang, chamando-o de “monstruosidade”.

O apelo de Kim durante um discurso em uma reunião da Assembleia Popular Suprema em Pyongyang foi a mais recente de uma série de declarações belicosas do líder norte-coreano, incluindo uma declaração feita no Ano Novo de que o norte estava colocando um fim a uma política de busca de reconciliação com a Coreia do Sul. A Coreia do Norte também tem estado militarmente ativa nas últimas semanas, disparando centenas de tiros de artilharia em águas perto de uma fronteira disputada entre o norte e o sul e testando o que disse ser um míssil balístico equipado com um veículo planador hipersônico. Além de pedir a destruição do monumento da reunificação, Kim também disse na segunda-feira (15) que Pyongyang estava abolindo todas as agências de promoção da cooperação com Seul. Ao mesmo tempo, ele chamou o sul de “principal adversário e principal inimigo invariável” do nort





