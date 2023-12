Inteligência artificial: OpenAI promete versão mais poderosa de seu software

De códigos de computador, a obras de arte e ensaios, os sistemas generativos de IA podem criar rapidamente uma gama de conteúdos que, embora não sejam perfeitos, viraram uma ferramenta essencial em alguns setores e profissões. A criadora do ChatGPT, a OpenAI, promete uma versão mais poderosa de seu software no próximo ano. Investidores estão injetando dinheiro no setor na esperança de apoiar o próximo grande agente do mercado.





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Introdução de ETFs de Bitcoin nos EUA representa marco histórico para investidoresVeículo de investimento acessível e de baixo custo é aguardado pelo mercado para atrair capital de investidores institucionais, ampliar oferta em plataformas tradicionais e trazer mais segurança

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

UE sela acordo 'histórico' para regular inteligência artificialNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Esposa de chefe de inteligência militar da Ucrânia é hospitalizadaMarianna Budanova, mulher do chefe do GUR (Serviço de Inteligência Militar da Ucrânia), Kirilo Budanov, está recebendo tratamento após ter sido, informou Andriy Yusov, um porta-voz da inteligência do país. O caso ocorreu semanas depois de o governo russo ter acusado de terrorismo Marianna e três outros oficiais militares da Ucrânia, o que levantou suspeita do envolvimento do Kremlin.

Fonte: portalR7 - 🏆 11. / 72 Consulte Mais informação »

Inteligência Artificial nas eleições preocupa e se torna alvo de debate nos três poderesInteligência Artificial nas eleições preocupa e se torna alvo de debate nos três poderes

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

A inteligência artificial está transformando a músicaEntenda o que é desmixagem de música feito com inteligência artificial e como esse processo vem criando soluções e novos desafios para o cenário musical contemporâneo.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Novo secretário de Segurança do Rio: 'Foco será o combate a crimes violentos, como latrocínio e feminicídio'O delegado da Polícia Federal Victor César Santos explicou que a médio e longo prazos caberá a inteligência atuar contra as organizações criminosas como as milícias

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »