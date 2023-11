Integrante do bando do Zinho é preso por policiais da Draco, em Paciência, na Zona Oeste

Em sua despedida em Pans, ela perdeu o individual mas tem chance com equipe brasileira; EUA é desfalque após doping por cocaína de uma esgrimistaJustiça nega pedido de recuperação judicial do Starbucks no Brasil

A negativa não é definitiva. O juiz determinou a nomeação de um administrador judicial para realizar uma perícia prévia da documentação apresentada e então voltar a apreciar o pedido

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Líder da milícia de Zinho é solto mesmo com mandado de prisão preventiva em abertoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Saiba quem é Flamengo, miliciano aliado a Zinho que deixou presídio pela porta da frenteA Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) alega que soltura foi erro da Justiça, que não informou conversão de prisão temporária em preventiva

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A justificativa do governo do Rio para soltar miliciano mesmo com mandado de prisãoComparsa de Zinho, Peterson Luiz de Almeida foi solto mesmo com mandado de prisão preventiva expedido; governo alega confusão de e-mails

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Deputados aprovam criação da Bancada Negra na CâmaraO texto inclui no regimento da Casa o direito ao uso da palavra a um integrante da bancada negra durante o período destinado às comunicações

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Demitida do Ministério do Esporte, Ana Moser ganha novo cargo no governo LulaA nomeação de Ana Moser foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (31) como integrante titular do conselho fiscal do Sesc

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Ex-senador Telmário Mota é preso acusado de ter mandado matar mãe da própria filhaAntônia Araújo de Souza, de 52 anos, foi assassinada em 29 de setembro com um tiro na cabeça

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕