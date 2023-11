Jailton Almeida projeta vitória no UFC SP e quer Ciryl Gane como próximo rival

O bom é que abre oportunidades. Agora vamos ter a disputa do Sergei Pavlovich contra Tom Aspinall (pelo cinturão interino do peso-pesado). Sobre favoritismo, eu vejo que o Aspinall não está com a cabeça para enfrentar o cinturão, enquanto o Pavlovich estava mais focado. Isso pode favorecê-lo. Eu vejo o Pavlovich como o favorito para a luta', completou Malhadinho.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Um dos chefes da maior milícia do Rio, Pet ou Flamengo mandava que quadrilha subornasse policiaisPeterson Luiz de Almeida deixou presídio na capital mesmo tendo a prisão preventiva decretada

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Aos 40 anos, ex-morena do Tchan impressiona ao mostrar mudanças no corpo após virar fisiculturistaJuliane Almeida substituiu Scheila Carvalho no grupo em 2005

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Ex-morena do Tchan detalha rotina para se tornar fisiculturista: 'Pensei em desistir'Juliane Almeida substituiu Scheila Carvalho no grupo em 2005

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Conselho Nacional de Direitos Humanos vê situação ‘preocupante’ e cobra explicações de Silvio AlmeidaÓrgão ligado ao ministério enviou ofício após exoneração de coordenadora responsável pelo programa de proteção aos defensores dos direitos humanos

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Memória Band homenageia os 110 anos de Vinícius de MoraesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Saiba se ainda tem e quanto custam os ingressos para o UFC São Paulo 2023Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕