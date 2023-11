Banco Central reduz taxa de juros em 0,5 ponto e Selic vai a 12,25% ao ano

Apesar de seguir no ritmo de corte na Selic — e sinalizar a continuidade das reduções na mesma magnitude — o BC prega cautela: “A conjuntura atual, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento, expectativas de inflação com reancoragem apenas parcial e um cenário global desafiador, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária”.

O processo de desinflação é a principal justificativa do BC para o ciclo de baixas. Nos 12 meses encerrados em setembro, o IPCA — índice oficial de inflação do país — ficou em 5,19%. No mesmo período do ano passado, o acumulado estava em 7,17%, em grande parte pelo efeito deflacionário do corte de impostos sobre os combustíveis, recompostos neste ano.Além da inflação, o BC também está de olho na questão fiscal.

Mais cedo, o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), manteve os juros do país inalterados, em uma faixa de 5,25% a 5,50% ao ano. Esse continua sendo o maior nível das taxas desde 2001. A decisão já era esperada pelo mercado. Em comunicado, o Fed informou que indicadores recentes sugerem que a atividade econômica do “país avançou em um ritmo forte” no terceiro trimestre.

