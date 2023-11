Deputados aprovam criação da Bancada Negra na Câmara

O projeto é de autoria dos deputados Talíria Petrone (PSOL-RJ) e Damião Feliciano (União Brasil-PB). Entre outros pontos, o texto inclui no regimento da Casa o direito ao uso da palavra a um integrante Bancada Negra durante o período destinado às comunicações de liderança no plenário, por cinco minutos semanais.

Atualmente, há 31 parlamentares que, pelo critério racial, se declaram pretos e pretas e 91 deputados e deputadas que se identificam com a cor parda, o que corresponde a aproximadamente 24% dos 513 parlamentares.

“Esse é um momento histórico, porque nosso país teve quase quatro séculos de escravidão, porque as duras estatística ainda chegam no corpo negro, seja na bala do estado nas favelas e periferias, na mortalidade materna, no feminicídio.

