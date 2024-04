Grupo de passageiros fica preso em ilha remota após perder cruzeiro

Um grupo de nove passageiros que fazia um cruzeiro pela costa de São Tomé e Principe, na África Central, ficou preso em uma ilha remota após perder a hora de partida da embarcação. Um casal entre eles afirma que o capitão foi informado do atraso, mas o capitão se recusou a deixá-los embarcar.

"O capitão poderia ter tomado uma decisão fácil de enviar um dos barcos de apoio para nos pegar, nos carregar com segurança e seguir viagem" disse o casal americano Jill e Jay Campbell, da Carolina do Sul, ao jornal ABC15. Além deles, o grupo é formado por cinco americanos e dois australianos. Entre eles, quatro são idosos, sendo um com problemas cardíacos e outro paraplégico

