Presidente do Senado está aberto a discutir proposta do governo sobre desoneração da folha de pagamento

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira estar aberto a discutir a proposta do governo sobre a desoneração da folha de pagamento de setores da economia, um dia após decidir prorrogar apenas parte de medida provisória sobre o tema e impor um revés ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

O senador negou que a decisão tivesse a intenção de afrontar o governo e disse já ter recebido sinalização do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, de que o governo deseja rever o conceito e o formato da desoneração. “Se o governo se interessar em mudar esse modelo, nós vamos estar abertos para poder discutir em um projeto de lei próprio”, disse Pacheco a jornalistas. “Disse também a ele (Padilha) que nós estamos abertos para poder ouvir a nova proposta do governo relativamente à desoneração da folha via projeto de lei”, acrescento

