NASA investiga queda de metal em casa na Flórida

A Nasa deu início a uma investigação para determinar se um pedaço de metal que atingiu o telhado de uma casa no estado americano da Flórida tem como origem uma bateria descartada da O episódio aconteceu no dia 8 de março. O material de formato cilíndrico está sendo periciado por engenheiros da agência americana.

O metal passou pelo telhado da casa e fez um buraco no chão da residência, tendo atravessado dois andares. — Foi um som tremendo. Quase atingiu meu filho. Ele estava a dois quartos e ouviu tudo (...) Algo destruiu a casa e fez um grande buraco no chão e no teto — relatou o americano Alejandro Otero ao canal de televisão Wink News. Autoridades americanas registraram que lixo espacial fez a reentrada na atmosfera terrestre sobre o Golfo do México no dia do acidente, tendo como direção o estado americano da Flórid

