O governo aumentará o mínimo isento no imposto de renda para 2024, para que o aumento do salário mínimo interprofissional (SMI), recém-acordado com os sindicatos, não seja prejudicial para os trabalhadores. Fontes do Ministério das Finanças confirmaram isso na segunda-feira, logo após o líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, afirmar que seu partido proporá no Congresso o aumento do limite isento de tributação, atualmente fixado em 15.

000 euros por ano, para adaptá-lo ao novo valor do SMI (15.876 euros brutos por ano). 'Não é aceitável que quase metade do aumento salarial dos trabalhadores, pago pelas empresas, seja retido pelo Estado', denunciou Feijóo durante um café da manhã informativo organizado pelo Nueva Economía Fórum. Fontes do Ministério das Finanças lembram que o governo sempre ajustou os aumentos anteriores do SMI com modificações no imposto de renda para evitar um impacto excessivo nas retenções, e que desta vez não será uma exceção





elpais_brasil » / 🏆 21. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Sem reajuste para 2024, governo vai parcelar aumento para servidores públicosAdequação de 9% será em duas parcelas, a serem pagas em 2025 e 2026; para o próximo ano, governo atualizará auxílios, com tíquete alimentação em R$ 1 mil

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

7 tendências de IA para ficar de olho em 2024Conheça as 7 tendências de inteligência artificial que devemos acompanhar em 2024 e nos próximos anos.

Fonte: Tec_Mundo - 🏆 1. / 97 Consulte Mais informação »

Desafío para la democracia en 2024El año 2024 se presenta como un desafío extraordinario para la democracia en el mundo, con varios factores que convergen en su excepcionalidad. La naturaleza del calendario electoral, el contexto geopolítico y la debilitada situación de la democracia son algunos de los aspectos destacados.

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Brics terá cinco novos países a partir de 2024A Argentina não entrará para o Brics em janeiro, mas o grupo terá cinco novos países a partir de 2024: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, Egito e Etiópia. A ampliação consolida o Brics no papel de voz do Sul Global e dá mais peso ao grupo na política internacional.

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Brasil terá sucessão de altas recordes de temperatura em 2024Com nove ondas de calor em 2023 e seguindo uma tendência mundial, o Brasil deverá continuar com uma sucessão de altas recordes de temperatura em 2024, segundo especialistas ouvidos pela DW. O grande problema é que a infraestrutura do país não está preparada para isso.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Consulta do IPVA 2024 já está disponível para proprietários de veículos em São PauloOs proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo já podem conferir o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 em toda a rede bancária. A consulta pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »