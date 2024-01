Inundações causam mortes e destruição em comunidade de Acari

Móveis e eletrodomésticos inutilizados pela inundação formaram montanhas de lixo na comunidade Parmalat, em Acari: moradores contaram que enchente chegou a 1,5 metro de altura, espalhando prejuízos — Foto: Marcia Foletto deixando ao menos 11 mortos e uma mulher desaparecida na Zona Norte da capital e na Baixada Fluminense . Os temporais começaram na tarde de sábado e se estenderam pela madrugada.

Quando o domingo amanheceu, com dezenas de bairros afundados no caos, começaram a ser encontrados corpos de vítimas afogadas, soterradas e eletrocutadas. Os alagamentos persistiam, chegando a interditar totalmente a Avenida Brasil. O subsolo do Hospital municipal Ronaldo Gazolla, em Acari, tampouco escapou da inundação, e a unidade ficou seis horas sem energia elétrica. Estações da Linha 2 do metrô e até um quartel dos bombeiros também submergiram nas enchente





Síndrome do fim do ano: quando as festas trazem angústia e tristezaLuzes de Natal, ceia no forno, presentes e novas metas para o ano que chega normalmente trazem sentimentos positivos e de felicidade. Mas para muitas pessoas, a sensação é contrária: estresse, angústia e tristeza muitas vezes surgem na época de festas, em conjunto com a culpa de não se sentir bem em uma época tão feliz. Para psicólogos, o sentimento já tem nome: 'síndrome do fim do ano', ou 'dezembrite'. Apesar de não ser uma condição médica, como o transtorno de ansiedade ou depressão, a síndrome tem este apelido justamente pelo aumento de casos de pessoas angustiadas com o momento festivo do fim do ano. Camila dos Santos, de 25 anos, sente a 'dezembrite' principalmente pela sensação de fim de ciclo. "Para mim, tem algo a ver com o fim do ano e o começo de um novo ciclo, além da expectativa das pessoas sempre quererem fazer votos para serem melhores, ou um monte de tarefas que querem cumprir", diz. A médica geriatra e psiquiatra Roberta França afirma que, muitas vezes, as pessoas revivem angústias nesta época

Quando Dorival Júnior estreia na Seleção Brasileira? Confira primeiros desafios do técnicoNovo treinador terá pela frente amistosos contra poderosos, além de jogos da Copa América e Eliminatórias para o Mundial de 2026

'Estamos aguardando as denuncias', diz senadora sobre relatório da CPMI dos atos golpistasOs atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram as sedes dos Três Poderes, em Brasília

Projeto de Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos será discutidoO porta-voz do governo, Manuel Adorni, afirmou que o projeto de "Lei de Bases e Pontos de Partida para a Liberdade dos Argentinos" será discutido no Anteriormente, quando o presidente estava no cargo havia apenas 48 horas, seu ministro da Economia, Luis Caputo, anunciou dez "medidas de emergência" para lidar com a crise econômica argentina, incluindo uma desvalorização brutal do peso, que perdeu metade do seu valor face ao dólar americano em um único dia. Em sua segunda semana no poder, em rede nacional, o próprio Milei anunciou os detalhes do polêmico Decreto de Necessidade e Urgência (DNU), com o qual o Poder Executivo pretende modificar ou revogar 366 leis que regulam diversos setores da economia

Marcelinho Carioca fala sobre sequestro:"colocaram capuz e não vi mais nada"Marcelinho Carioca, ex-jogador de futebol e ídolo do Corinthians, afirmou na tarde desta segunda-feira (18), em entrevista coletiva, que foi sequestrado na madrugada de domingo (17) por três homens que o abordaram e o levaram quando ele estava na porta da casa de uma amiga em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo.

Plataforma eletrônica para auditoria global nas ações dos governos para mitigar a crise climática entrará em execução em 2024A plataforma eletrônica que vai consolidar dados de uma auditoria global nas ações dos governos para mitigar e adaptar as suas economias com relação à crise climática, entrará na fase de execução em março de 2024. A informação foi confirmada pelo presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), ministro Bruno Dantas, em resposta a pergunta feita peloA reportagem quis saber quais são os próximos passos da ferramenta e, caso ainda ela não estivesse em pleno funcionamento, quando passaria a estar.

