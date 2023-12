7 tendências de IA para ficar de olho em 2024

A Inteligência artificial não é uma novidade completa. Para se ter ideia, a primeira vez que essa definição apareceu foi nos anos 50. Porém, ela ainda não tinha se tornado uma tendência. Sem dúvidas, essa tecnologia foi fruto de muitas revoluções ao redor do mundo: na cultura, no entretenimento, no trabalho e nas relações pessoais. Com o ChatGPT e muitas outras opções disponíveis e que ganharam corpo principalmente em 2023, não dá pra não falar do futuro.

Por isso, vamos te apresentar 7 tendências de IA que devemos ficar de olho em 2024 e nos próximos anos que virão. 1. IA Quântica IA Quântica surge como uma solução para problemas complexos A IA Quântica promete unir a inteligência artificial com Computação Quântica para resolver problemas que, até hoje, ainda são complexos demais para uma máquina conseguir dar uma resposta. Na Computação Quântica, sabe-se que existem aspectos da ciência da computação, da física e da matemática que podem usar mecânica quântica para resolver problemas complexos mais rapidamente do que em computadores tradicionai





Tec_Mundo » / 🏆 1. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Congresso aprova o orçamento para 2024Parlamento rejeitou uma proposta que poderia reduzir os quase R$ 5 bilhões previstos para o fundo eleitoral em 2024

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Congresso deve votar Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 nesta terçaO projeto é considerado um dos mais importantes entre os que serão analisados nesta última semana de trabalho no Legislativo em 2023

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Indicados para o Globo de Ouro 2024 são anunciadosO Globo de Ouro anunciou os indicados para a premiação de 2024, liderada por 'Barbie' e 'Sucession'. Barbie e Sucession receberam nove indicações cada, sendo os mais indicados da premiação.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Comissão aprova LDO de 2024 com prazo para pagamento de emendasEmendas impositivas terão que ser contratadas ainda no primeiro semestre de 2024; relator manteve a meta fiscal, que é de zerar o déficit

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Alerj aprova projeto de lei orçamentária de 2024 com déficit previsto em R$ 8,5 bilhõesNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »