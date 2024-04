General Lourena Cid é investigado por suspeita de uso indevido de verba da Apex

O general Lourena Cid, pai de Mauro Cid, é investigado por suspeita de usar verba da Apex, uma agência criada para estimular exportações, para participar de um acampamento golpista em Brasília. Na semana passada, a Apex abriu uma investigação interna para apurar denúncias contra Lourena Cid. De acordo com um ex-funcionário, o general promoveu reuniões na sede em Miami, nos Estados Unidos, que tinham o intuito de evitar a posse de Lula.

Além disso, o general ainda teria visitado a agência em março do ano passado, quando não ocupava mais nenhum cargo, para apagar documentos que ainda estariam em computadores e celulares usados por ele. Um vídeo divulgado pelo portal UOL mostra Lourena Cid em um acampamento na porta do quartel-general, em Brasília em dezembro de 2022, época que o general da reserva comandava o escritório da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, em Miami, por indicação do então presidente Jair Bolsonaro

