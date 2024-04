GP do Japão: três histórias memoráveis de campeões em busca da vitória

A Fórmula 1 desembarca no continente asiático, em especial, no solo de campeões: Suzuka, no Japão. O público que já enfrentou o fuso horário da corrida na madrugada testemunhou títulos com James Hunt, Nelson Piquet, Ayrton Senna, Alain Prost, Damon Hill, Mika Häkkinen, Michael Schumacher, Sebastian Vettel e Max Verstappen. E como palco de tantos títulos mundiais desde que entrou no calendário da categoria em 1976, adrenalina, competitividade extrema e sorte não faltaram por lá.

Relembre três histórias memoráveis de campeões em busca da vitória no GP do Japão: James Hunt x Niki Lauda O Japão estreou no calendário da Fórmula 1 como palco de uma decisão emblemática. E para entender o episódio, é preciso retornar a temporada de 1976, quando a categoria corria no circuito nipônico de Fuji. De um lado, James Hunt, da McLaren. Do outro, Niki Lauda, pela Ferrari. Ambos sedentos pelo título mundial

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



Band.com.br / 🏆 26. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Penitenciária de Tremembé (SP) é conhecida por presos de casos notóriosRelembre atuais e ex-detentos notáveis

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Além de Robinho: Penitenciária de Tremembé é conhecida por presos de casos notóriosPenitenciária de Tremembé é conhecida por presos em casos famosos; relembre atuais e ex-detentos notáveis

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Relembre famosos que, como Wanessa Camargo, terminaram relacionamentos após o 'BBB'Rompimento de namoros e casamentos parece ser prática recorrente para confinados do grupo 'Camarote'; relembre

Fonte: RevistaISTOE - 🏆 16. / 63 Consulte Mais informação »

Dragon Ball: Relembre os momentos mais marcantes do anime clássicoRelembre os melhores momentos do anime clássico

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

BBB24: MC Bin Laden lidera ranking na temporada; saiba qualAté o momento, o funkeiro já recebeu quatro vezes o Castigo do Monstro; relembre

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Asilo em embaixadas é estratégia recorrente de ex-presidentes; relembre alguns casos | Blogs CNNSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »