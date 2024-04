General Cid transforma Apex em agência de promoção do extremismo

Ao usar a estrutura da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para ir a um acampamento golpista, Dá para dizermos que o general Cid transformou a Apex em uma agência de promoção do extremismo ao bancar sua própria viagem e a de assessores para apoiar o golpismo, que teve em seu filho Mauro Cid um dos principais expoentes. Além de diretor da Apex, o general Cid também era intermediário da venda de ouro e levou o material surrupiado para Miami.

Tudo isso está conectado, com um filho golpista e ele mesmo tentando arrecadar dinheiro para o golpismo. Agora o vemos utilizar a estrutura de uma agência pública, que deveria promover as exportações, comércio e economia do Brasil, para promover o golpismo e o extremismo. Isso mostra como Bolsonaro transformou agências fundamentais para o crescimento e desenvolvimento econômico em locais de foco e articulação do golpismo

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

General Cid usou estrutura da Apex em Miami para ir a acampamento golpistaO general Mauro Cesar Lourena Cid, pai do tenente-coronel Mauro Cid, usou a estrutura do escritório da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) em Miami para apoiar articulações golpistas e participar do acampamento no...

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Em depoimento, general Cid não esclarece fatos questionados pela PF e pressão aumenta sobre famíliaInterrogatório mostra aumento de pressão sobre família Cid, após áudios do tenente-coronel atacando Moraes e a PF virem à tona

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Papai Cid expõe nova perversão patriótica: o golpismo recreativoO general Lourena Cid revelou-se portador de um patriotismo singular.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Investigados pela PF usam áudios de Cid para questionar validade de depoimentosInvestigados pela Polícia Federal utilizarão áudios de Cid para questionar a validade de depoimentos e tentar anular provas. O temor também ronda a esposa do militar, Gabriela Cid, que foi uma das 17 indiciadas no inquérito sobre falsificação de carteiras de vacinação contra Covid-19. O general Lourena Cid é investigado no caso das joias da Arábia Saudita que Jair Bolsonaro tentou se apropriar ilegalmente. Os familiares do ex-ajudante de ordens estavam protegidos por um acordo de delação premiada, mas podem perder os benefícios se a tratativa for anulada.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Pai de Mauro Cid vai prestar novo depoimento à PF nesta terça-feiraO ex-ajudante de ordens está preso por obstrução de Justiça após revelação de áudio com críticas aos termos da delação premiada

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Suspeito de negociar bens de Bolsonaro nos EUA, pai de Cid dá novo depoimentoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »