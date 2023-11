Famosos se solidarizam com fãs brasileiros após morte em show de Taylor Swift

Após a morte de Ana Clara Benevides na sexta-feira (17), duas histórias de famosos que se solidarizaram com fãs brasileiros foram relembradas. As histórias voltaram a ganhar destaque em meio às críticas que Taylor Swift recebeu por não oferecer ajuda para os familiares da vítima e nem se pronunciar sobre o caso durante o show de domingo (19). A fã morreu após passar mal durante o primeiro show da The Eras Tour de Taylor Swift no Brasil, realizado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio, a jovem de 23 anos faleceu após uma parada cardiorrespiratória. A jovem era da cidade de Sonora, no interior do Mato Grosso do Sul, e estudava Psicologia na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR). Relembre abaixo dois casos de famosos que se solidarizaram com fãs brasileiros: Michael Jackson visitou jovem que atropelou no hospital Em outubro de 1993, Michael Jakcson veio ao Brasil para fazer dois shows da Dangerous World Tou





