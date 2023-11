O que se sabe sobre a morte de fã em show da Taylor Swift

A universitária Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu na sexta-feira (17) após passar mal dentro do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, onde foi realizado o show da cantora Taylor Swift para um público de aproximadamente 60 mil pessoas. A causa da morte ainda não foi esclarecida: a Secretaria Municipal de Saúde diz que ela teve uma parada cardiorrespiratória e que o Instituto Médico-Legal (IML) vai atestar o que levou ao óbito da jovem.

A morte ocorre em um dia marcado pelas altas temperaturas no Rio de Janeiro, e por críticas de fãs à organização do evento por impedir o acesso do público com garrafas d'água. A própria cantora chegou a pausar o show para pedir ajuda para os fãs após perceber que pessoas passavam mal na plateia. Ana Clara Benevides Machado no show do Taylor Swif





🏆 7. g1 » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taylor Swift lança '1989 (Taylor's Version)': entenda por que cantora regrava os próprios discosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Taylor Swift lança álbum “1989 (Taylor’s Version)”, com cinco faixas inéditasEsse é o quarto álbum que a cantora regrava após briga com antiga gravadora; saiba mais

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Morte de fã de Taylor Swift durante show gera repercussão internacionalA morte de uma fã de Taylor Swift durante o show da cantora no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, devido ao calor extremo, está sendo noticiada pela imprensa internacional.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Taylor Swift e Travis Kelce: 13 fatos sobre a diva pop e o astro da NFLCantora que lança o álbum 1989 (Taylor's Version) nesta sexta (27) está em um relacionamento com campeão do Super Bowl

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Filme sobre turnê de Taylor Swift chega aos cinemas nesta sexta-feira (3)'The Eras Tour' reúne os principais sucessos de cada álbum da carreira da cantora

Fonte: CNNBrasil - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »

Jovem morre durante show de Taylor Swift no RioAna Clara Benevides, de 23 anos, morreu na noite desta sexta-feira, após passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, que estreou sua turnê no Brasil no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, para um público de mais de 60 mil pessoas. A jovem foi enviada para o Hospital Municipal Salgado Filho, após desmaiar e ser atendida no estádio; causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória.

Fonte: valoreconomico - 🏆 7. / 85,8 Consulte Mais informação »