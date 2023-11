Morte de fã de Taylor Swift durante show gera repercussão internacional

A morte de uma Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, durante os primeiros momentos do show da cantora Taylor Swift nesta sexta-feira (17) é assunto entre os principais veículos da imprensa internacional. Segundo relatos de Daniele Menin, amiga da vítima que estava com ela no show, Ana Clara chegou a entrar no estádio Milton Santos, o Engenhão, onde ocorria o show, e começou a passar mal durante a segunda música por conta do calor extremo. Ela foi levada ao hospital, mas não resistiu.

A morte foi confirmada à TV Globo por familiares da vítima. Na mídia internacional, a fatalidade começou a ganhar repercussão logo após uma postagem realizada por Taylor nas redes sociais lamentando o ocorrido, em que a cantora afirmou estar 'devastada'. O jornal britânico The Guardian afirmou que o público do show reclamava que as condições climáticas nos dentro e fora do Engenhão eram sufocantes





