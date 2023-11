Esposa de líder do Comando Vermelho se infiltra em movimentos sociais para defender demandas políticas de facções

O périplo da esposa de um dos supostos líderes do Comando Vermelho no Amazonas em eventos organizados pelo governo federal e gabinetes de Brasília expôs uma estratégia do crime organizado de se infiltrar nos movimentos sociais ligados à causa carcerária para defender demandas políticas de facções como Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Segundo estudiosos, especialistas e ativistas de direitos humanos ouvidos pela CNN, o crime organizado se profissionalizou nas últimas décadas e passou a atuar em duas frentes: diretamente na política, patrocinando candidaturas, e nos movimentos sociais defensores dos direitos da população carcerária. Na passagem por Brasília, Luciane Farias, mulher do traficante Clemilson dos Santos, conhecido como “Tio Patinhas”, preso em 2022, estava credenciada como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), uma organização não-governamental que atua no movimento do estad

:

CNNBRASİL: Senador Flávio Bolsonaro pede investigação sobre visitas de esposa de líder do Comando Vermelho ao Ministério da JustiçaO senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) solicitou, nesta segunda-feira (13), que a Procuradoria-Geral da República (PGR) investigue o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, após vir à tona que a mulher de um dos líderes do Comando Vermelho no Amazonas fez duas visitas ao Ministério da Justiça neste ano.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

VEJA: Presidente do PT critica aliados de Bolsonaro por visita de esposa de líder de facção ao Ministério da JustiçaO presidente do PT criticou os aliados de Bolsonaro por tentarem minimizar o impacto negativo da visita da esposa de um líder de facção criminosa ao Ministério da Justiça. A esposa de um traficante conhecido como Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho em Manaus, se reuniu com autoridades do ministério. Além disso, o filho do presidente empregou a mãe e a mulher do chefe da milícia do Rio e homenageou o miliciano que chefiava o Escritório do Crime .

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Ministério dos Direitos Humanos custeou viagem de 'dama do tráfico' do AmazonasO Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania confirmou que custeou uma das viagens para Brasília de Luciane Barbosa Farias, conhecida como 'dama do tráfico' do Amazonas e mulher do chefe de uma facção criminosa do estado. Segundo a pasta, o pagamento aconteceu após ela ter sido indicada como representante amazonense para participar do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, na capital federal.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

O_ANTAGONİSTA: Bomba explode no colo de Flávio DinoFlávio Dino reclama de tentativa de envolvê-lo em reunião com a primeira-dama do Comando Vermelho de Manaus

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação »

G1: Ministério dos Direitos Humanos custeou passagem de esposa de líder de facção criminosaO Ministério dos Direitos Humanos confirmou que custeou a passagem a Brasília de todos os participantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), incluindo a esposa do chefe de uma das maiores facções do país. Antes de vir a Brasília, Luciane Barbosa Farias já havia visitado o Ministério da Justiça no início do ano.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

REVİSTAISTOE: Presença de organizações criminosas em todo o BrasilNão existe um lugar no Brasil em que não haja a presença e a atuação de organizações criminosas. A afirmação é do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que mapeou a presença de 53 grupos no País. É este levantamento sobre a crise em que se transformou a Segurança Pública no Brasil que mostra o tamanho da mais antiga e segunda maior organização criminosa do País: o Comando Vermelho .

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação »