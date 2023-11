Ministério dos Direitos Humanos custeou passagem de esposa de líder de facção criminosa

O Ministério dos Direitos Humanos confirmou que custeou a passagem a Brasília de todos os participantes do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT), incluindo a esposa do chefe de uma das maiores facções do país. Antes de vir a Brasília, Luciane Barbosa Farias já havia visitado o Ministério da Justiça no início do ano.

:

VEJA: Ministério dos Direitos Humanos rebate acusações de ex-secretárioO Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania divulgou nota rebatendo as acusações feitas pelo ex-secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel Castro Alves.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Ministério dos Direitos Humanos custeou viagem de 'dama do tráfico' do AmazonasO Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania confirmou que custeou uma das viagens para Brasília de Luciane Barbosa Farias, conhecida como 'dama do tráfico' do Amazonas e mulher do chefe de uma facção criminosa do estado. Segundo a pasta, o pagamento aconteceu após ela ter sido indicada como representante amazonense para participar do Encontro de Comitês e Mecanismos de Prevenção e Combate à Tortura, na capital federal.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Articulação dos Povos Indígenas relança canal de denúncias contra violência e violação de direitosCampanha 'Emergência Indígena' surgiu com o intuito de acarretar denúncias dos povos indígenas na pandemia e volta com nova proposta

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Esposa de líder do tráfico visita Ministério da Justiça e Segurança PúblicaLuciane Farias, presidente da Associação Liberdade do Amazonas, visita o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília para oferecer assessoria jurídica a famílias de pessoas inseridas no sistema prisional. A ONG é acusada de ser financiada pelo tráfico de drogas. Luciane e o marido foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Governo muda regra e dificulta trabalho em feriados no comércio; entenda a decisãoGoverno muda regra e dificulta trabalho em feriados no comércio; entenda a decisão . Clique na foto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

VEJA: Presidente do PT critica aliados de Bolsonaro por visita de esposa de líder de facção ao Ministério da JustiçaO presidente do PT criticou os aliados de Bolsonaro por tentarem minimizar o impacto negativo da visita da esposa de um líder de facção criminosa ao Ministério da Justiça. A esposa de um traficante conhecido como Tio Patinhas, líder do Comando Vermelho em Manaus, se reuniu com autoridades do ministério. Além disso, o filho do presidente empregou a mãe e a mulher do chefe da milícia do Rio e homenageou o miliciano que chefiava o Escritório do Crime.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »