Joe Biden e Xi Jinping se encontram na Califórnia para reunião bilateral

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, e Xi Jinping, presidente da China, estão reunidos neste momento, na Califórnia, onde participam de uma reunião bilateral paralela à Cúpula de Líderes da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC). Os dois se cumprimentaram diante das câmeras da imprensa na entrada de uma mansão onde o encontro acontece, na pequena vila de Woodside, ao sul da cidade de São Francisco.

Como anfitrião, Biden apareceu primeiro em frente ao prédio para dar boas-vindas formais ao presidente chinês. Os líderes entraram sem responder a nenhuma pergunta gritada pelos repórteres. Pouco após entrarem no prédio, a imprensa pode acompanhar os primeiros minutos da reunião bilateral, com as primeiras declarações dos dois líderes. Biden: 'Fundamental que nos entendamos claramente' Primeiro a tomar a palavra, Biden disse que era bom encontrar Xi novamente, e que 'nada substitui uma conversa frente a frente'. O presidente dos EUA afirmou que suas reuniões com o líder chinês sempre foram 'cândidas, diretas e úteis

: