Presença de organizações criminosas em todo o Brasil

Não existe um lugar no Brasil em que não haja a presença e a atuação de organizações criminosas. A afirmação é do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, que mapeou a presença de 53 grupos no País. É este levantamento sobre a crise em que se transformou a Segurança Pública no Brasil que mostra o tamanho da mais antiga e segunda maior organização criminosa do País: o Comando Vermelho.

Flávio Dino nega reuniões com mulher de suspeito de liderar Comando Vermelho: ‘Nunca recebi’ revelou que Luciane Barbosa, mulher de um dos líderes do CV, foi recebida duas vezes Ministério da Justiça de Flávio Dino. Mas a atuação da organização criminosa já tem mais de 40 anos. A história da facção carioca é conhecida: nasceu no fim dos anos 1970 no antigo presídio da Ilha Grande. Foi criada por oito presos do Fundão, a Galeria da LSN (Lei de Segurança Nacional). Entre eles estava William da Silva Lima, o professor e autor do livro Quatrocentos Contra Um. No presídio, a facção travou uma guerra contra a Falange Jacaré pelo domínio da cadei

:

JORNALODİA: Semop e FOA lançam estudo para criação do Plano Municipal de Segurança PúblicaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil , mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

VALORECONOMİCO: Esposa de líder do tráfico visita Ministério da Justiça e Segurança PúblicaLuciane Farias, presidente da Associação Liberdade do Amazonas, visita o Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília para oferecer assessoria jurídica a famílias de pessoas inseridas no sistema prisional. A ONG é acusada de ser financiada pelo tráfico de drogas. Luciane e o marido foram condenados por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa.

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Mulher de líder do Comando Vermelho participou de reuniões com integrantes do Ministério da JustiçaMinistro Flávio Dino diz que encontros aconteceram sem o conhecimento dele

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Ministro da Justiça nega conhecimento de reuniões com integrante do Comando VermelhoO ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que não tinha conhecimento das reuniões realizadas na Pasta entre seus secretários e uma integrante do Comando Vermelho . Luciane Barbosa Farias, conhecida como a 'dama do tráfico amazonense', se encontrou com autoridades do Ministério da Justiça.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Polícia indicia segurança de loja na Barra por racismo contra jogador de futebolNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil , mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Estados já podem aderir ao programa de segurança da AmazôniaPoderão participar Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins, Pará e Oeste do Maranhão

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »