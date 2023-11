Empreendedorismo feminino é destaque no Rio de Janeiro

Somos a maioria da população do Rio de Janeiro. Somos mulheres, mães, empresárias, empreendedoras, funcionárias, cuidadoras, donas de casa. Somos até tema de redação do Enem. Somos a pauta do momento e estamos dispostas a não sair mais desse posto. Temos muito a avançar, mas também a comemorar.

Não à toa, enquanto o mundo comemora o Dia Internacional do Empreendedorismo Feminino, neste 19 de novembro, o Estado do Rio de Janeiro tem vivido intensamente o seu primeiro Mês Estadual do Empreendedorismo Feminino. Um novembro inteiro de atividades instituído por lei sancionada recentemente pelo governador Cláudio Castro e que reforça o compromisso do governo do estado com a inclusão produtiva e o estímulo à autonomia socioeconômica feminina. Nas duas primeiras semanas deste mês, o calendário de eventos, feiras e rodadas de negócios promovido pela Secretaria de Estado da Mulher, em parceria com municípios de todas as regiões do estado, impactou mais de mil mulheres que comandam seus negócios ou se preparam para se tornarem donas de suas história





