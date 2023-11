Força Nacional prorroga presença no Rio de Janeiro até janeiro de 2024

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) começaram o patrulhamento ostensivo, parte da ação da Força Nacional no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira. Na foto, policiais na Rio-Teresópolis. — Foto: Fabiano Rocha / Agência O Globo O ministério da Justiça decidiu prorrogar a presença da Força Nacional no Estado do Rio de Janeiro até o dia 31 de janeiro de 2024.

A operação será comandada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e terá como foco o patrulhamento ostensivo em rodovias federais do Rio. O trabalho envolve a mobilização de 300 agentes e 80 viaturas. — Seguiremos com o trabalho integrado da Força Nacional com a PRF nas rodovias federais, operação em perfeita harmonia com as forças de segurança pública do Rio. Asfixiar as rotas do crime organizado é decisivo — afirmou o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappell

: