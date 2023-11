Influenciador digital ganha seguidores com conteúdo inflamatório sobre conflito em Gaza

No X (antigo Twitter). Em outubro, esse tipo de conteúdo sobre o conflito foi o mais visto e compartilhado em inglês na plataforma. Especialistas que estudam desinformação dizem que as contas parecem monetizar eventos ao publicar conteúdo inflamatório e muitas vezes impreciso, atraindo receitas com assinantes pagantes. Jackson Hinkle lidera o grupo desses influenciadores que cresceram recentemente.

Defensor do presidente russo Vladimir Putin, Hinkle tem 24 anos e se autodenomina 'comunista MAGA'. Entre outubro e novembro — meses da escalada de violência entre Israel e o Hamas — a conta de Hinkle quadruplicou de tamanho, alcançando dois milhões de seguidores, e ele teve o maior número de visualizações, compartilhamentos, curtidas e respostas entre todas as contas que publicam sobre o conflito na plataforma. Brasileiros que deixaram Gaza chegam a Brasília. Esse crescimento exponencial deve-se ao tipo e número de publicações que ele tem feito: um fluxo constante de afirmações falsas ou enganosas e vídeos explícitos que mostram crianças feridas e casas destruídas





