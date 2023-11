Agregador de bancos: o futuro dos aplicativos financeiros

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimento. Em algum momento, talvez daqui a um ano e meio, dois anos, você não vai ter mais um app do Itaú, ou do Bradesco, ou do Santander, você vai ter um app que a gente chama de agregador. E aquele app vai, por meio do open finance, integrar tudo nas suas contas", disse no último dia 10.

A fala, desacompanhada de maiores explicações, causou estranheza no primeiro momento, mas, segundo integrantes do setor, os superapps são inevitáveis. "O superapp já é uma realidade. Quando Campos Neto fala disso, ele fala da busca da principalidade, o que já uma realidade", diz Wagner Martin, vice-presidente da empresa de tecnologia bancária Veritran, que participa do grupo de trabalho do open finance. Principalidade é o indicador de que determinado banco é o principal utilizado por um cliente que tem conta em determinadas instituiçõe





valoreconomico » / 🏆 4. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Tesouro anuncia emissão de título sustentável no mercado internacionalOperação é liderada pelos bancos Itaú BBA, J.P. Morgan e Santander

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 77,616 Consulte Mais informação »

Presidente do Bradesco diz que banco atingiu pico na inadimplência no 3° trimestreBanco entende que momento é de trabalhar margem com clientes

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Itaú conclui venda das operações na Argentina para Banco MacroO banco brasileiro havia anunciado a venda em agosto, após mais de 40 anos atuando na Argentina

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

CNJ vai investigar juíza que bloqueou 16 milhões de reais do BradescoAção tinha valor de 159 mil reais; ação do CNJ deve focar em contratação de perita considerada desqualificada ao cargo

Fonte: o_antagonista - 🏆 13. / 52,36 Consulte Mais informação »

Incertezas fiscais estão dominando cenário doméstico, diz Campos NetoDeclaração foi feita em São Paulo em um evento para investidores do Bradesco Asset Management

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Berkshire tem perdas com queda de açõesNa lista destaque para B3, Bradesco, Cosan, Sabesp e Vale

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »