Diretor de hospital em Gaza é preso por Exército de Israel

O diretor do único hospital e maternidade ainda em funcionamento no norte de Gaza, Ahmad Muhanna, foi preso pelo Exército de Israel e não há informações sobre o seu paradeiro desde então. Muhanna foi levado em 17 de dezembro, um dia após ter dado uma 'Apelamos à Organização Mundial de Saúde e a organizações humanitárias para que nos ajudassem a obter qualquer informação sobre nossos funcionários detidos, mas tudo em vão', contou à coluna um membro da equipe.

'As forças de ocupação israelense recusaram-se a fornecer qualquer informação sobre ele e outros colegas detidos. Não sabemos para onde os levaram. Não sabemos nada sobre eles', completa. Uma campanha nas redes sociais pede a libertação imediata do médico.A unidade hospital permaneceu sitiada entre 5 e 22 de dezembro, com tanques e franco-atiradores posicionados ao redor. Ao todo, 240 pessoas estavam dentro, entre equipe, pacientes e acompanhantes. 'Um grupo de forças de ocupação bateu na porta de emergência e pediu que todas as pessoas do sexo masculino, com menos de 20 anos de idade, saíssem do hospita





