Venezuela mobiliza forças militares antes da chegada de navio de guerra britânico

“Ao combate, vamos em frente!”, ordena o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, antes da divulgação de imagens de aviões de combate e fragatas militares perto do mar em disputa com a Guiana, uma demonstração de força antes da chegada de um navio de guerra do Reino Unido àquela região, nesta sexta-feira (29).

Fontes da chancelaria da Guiana confirmaram à AFP a chegada do HMS Trent às suas águas, reacendendo a tensão entre os dois países em meio à disputa centenária pelo território de Essequibo, que se intensificou após a descoberta de jazidas de petróleo.A Venezuela mobilizou 5.682 combatentes em seu destacamento "de defesa", que inclui caças F-16 e Sukhoi russos, navios de guerra, navios de patrulha oceânica, barcos a motor armados com mísseis e veículos anfíbios, segundo Caracas. Maduro considerou a chegada do Trent "uma provocação e ameaça do Reino Unido à paz e soberania" de seu país. Londres respondeu que as manobras venezuelanas eram "injustificadas e deveriam termina





