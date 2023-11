Decisão do Copom é destaque da semana da agenda do Banco Central

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentoNa terça, também será divulgado às 14h30 o Ranking de Reclamações do 3º trimestre de 2023., com projeções do mercado para os principais indicadores da economia, às 8h25.

Manifestantes acusam os Estados Unidos de “apoiar o agressor”. Embaixada dos EUA aconselha medidas de segurança para cidadãos americanos que vivem na regiãoMaría Corina Machado foi proibida pelo governo Maduro de concorrer a cargos públicos por 15 anos. Mesmo assim obteve uma vitória esmagadora nas primárias das eleições presidenciais do ano que vem

Copom e nova diretoria do BC: cinco assuntos quentes para o Brasil na próxima semanaMercado confere se o Copom manterá sinalização de ritmo de cortes e se o Fed indicará uma pausa da alta dos juros americanos Consulte Mais informação ⮕

Avião de pequeno porte cai e deixa mortos em Rio Branco, diz CopomEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Hamas pede implementação imediata de decisão da ONU sobre ajuda humanitária em GazaAssembleia-Geral da ONU aprovou, na sexta-feria (27), uma proposta de resolução da Jordânia e dos países árabes sobre o conflito entre Israel e Hamas Consulte Mais informação ⮕

Imóveis com prestações atrasadas poderão ser retomados sem decisão judicialReferência em matérias sobre mercado imobiliário, a jornalista Cristiane Campos é formada pela FACHA e pós-graduada em Docência do Ensino Superior na UCAM. Iniciou a carreira no jornal O Dia em 1989 no departamento Comercial e, posteriormente, na redação, na editoria de Economia, sendo responsável pelos cadernos Imóveis e Casa. Consulte Mais informação ⮕

O Efeito Lindy na decisão empreendedora e na tecnologia de tokenizaçãoAtualmente, empreendedores são conquistados por soluções mágicas para lucros exorbitantes. Mas, e o Efeito Lindy, foi esquecido? Confira! Consulte Mais informação ⮕

Em tempo de decisão, Vasco pode se apegar na experiência de Maicon e Alex TeixeiraO Vasco tem pela frente uma verdadeira decisão. O jogo contra o Goiás está sendo tratado como o mais importante da temporada, já que uma derrota domingo (29), na Serrinha, torna a permanência na Série A bastante complicada. Consulte Mais informação ⮕