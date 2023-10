Imóveis com prestações atrasadas poderão ser retomados sem decisão judicial

Quem tem imóvel financiado na modalidade de alienação fiduciária, principal garantia utilizada neste tipo de contrato, deve ficar atento a esta notícia. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) validou nesta quinta-feira (26/10) a Lei 9.514/1997, que permite que instituições financeiras possam retomar o bem, em caso de não pagamento das parcelas, sem precisar acionar a Justiça.

Para quem pretende adquirir um imóvel, a dica da especialista é ficar atento às condições ofertadas pelas instituições financeiras, especialmente em relação à forma de atualização monetária e aos juros do contrato (considerando o tempo de financiamento), e ter a ciência de que, caso as parcelas não sejam pagas, o imóvel irá a leilão.

