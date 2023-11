Vegetti é expulso, Vasco leva empate do Goiás e segue drama contra rebaixamento

Com o empate, o Cruzmaltino chegou ao terceiro tropeço seguido, assim como o Esmeraldino, e o drama na luta contra o rebaixamento segue para as duas equipes.

Para a partida, o técnico Ramón Díaz fez uma verdadeira"revolução" no time, que teve muitas mudanças em relação à equipe que foiO primeiro tempo foi bastante pegado e não teve grandes chances para os dois times.

E foi somente na etapa final que o placar enfim foi aberto. Aos 13 minutos, após cobrança de escanteio, Maicon tentou cabeçada, e a bola sobrou nos pés de Vegetti, que fez 1 a 0. O bandeirinha chegou a marcar impedimento do argentino, mas após análise do VAR o gol foi validado. headtopics.com

O goleiro Léo Jardim também foi destaque no segundo tempo. E com duas defesas salvadoras. Na primeira, o arqueiro se esticou todo para defender bola recuada sem querer por Medel. Em seguida, buscou cabeçada que iria no ângulo de Matheus Babi.

Nos minutos finais, o Vasco ainda viu Vegetti levar o segundo amarelo e ser expulso, deixando a sua equipe com 10 em campo até o final, e virando um importante desfalque para o jogo contra o Cuiabá, na Arena Pantanal, na próxima rodada. headtopics.com

E, no lance seguinte, Matheus Babi, de cabeça, deixou tudo igual para o Esmeraldino, que arrancou um ponto em casa.

