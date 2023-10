O Efeito Lindy na decisão empreendedora e na tecnologia de tokenização

Por Gustavo Blasco. Na era da inovação tecnológica acelerada, empreendedores são constantemente bombardeados com as 'últimas e melhores' soluções prometendo revolucionar indústrias e gerar lucros exponenciais. Contudo, o Efeito Lindy, um conceito frequentemente esquecido, oferece uma perspectiva contraintuitiva que pode ajudar empreendedores a fazer escolhas mais informadas.

Tokenização e Efeito Lindy. Enquanto novas tecnologias podem parecer atraentes e promissoras, é essencial que empreendedores avaliem sua utilidade e eficácia por meio da lente do Efeito Lindy. A adesão cega à inovação pode ser arriscada, pois tecnologias que se propõe a fazer algo totalmente novo provavelmente não darão certo e serão descontinuadas, independente de quanto dinheiro tenha sido investido, para seu desenvolvimento.

