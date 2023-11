Conflito Israel-Hamas não deve cortar oferta de petróleo, dizem especialistas

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição...

Guerra Israel-Hamas: maior bombardeio desde o início do conflito acontece neste sábadoEm uma entrevista coletiva, o premier Benjamin Netanyahu alertou que a guerra será 'longa e difícil' Consulte Mais informação ⮕

Papa Francisco pede cessar-fogo no conflito entre Israel e Hamas'A guerra é sempre uma derrota', escreveu o chefe supremo da Igreja Católica Consulte Mais informação ⮕

Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir para discutir conflito entre Israel e HamasEssa será a sétima reunião sobre a guerra desde o ataque do Hamas contra Israel, no dia 7 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Guerra: setor tecnológico de Israel se mobiliza diante do conflito com o HamasEmpresas israelenses auxiliam na guerra com inovações tecnológicas Consulte Mais informação ⮕

Conflito Israel-Hamas: o complexo papel do Catar como mediador para libertar reféns sequestradosNo passado, Catar teve papel-chave nas negociações no Oriente Médio, mas mediar libertação de mais de 200 reféns raptados pelo Hamas em Israel é uma tarefa muito mais complicada. Consulte Mais informação ⮕

Guerra Israel-Hamas: os argumentos de Israel para rejeitar resolução da ONU por trégua em GazaA Assembleia Geral da ONU votou esmagadoramente a favor de uma trégua imediata em Gaza Consulte Mais informação ⮕