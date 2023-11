Mais cobrança para o Brasil enfrentar o desmatamento

O governo Lula 3 já tem quase um ano e articulou ações contra o desmatamento. Mas uma percepção no exterior continua a ser de que muito ainda precisa ser feito para o país recuperar credibilidade nessa área.Desglobalização começa a abrir oportunidades para o Brasil

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor

Queda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentos

Brasil é o 2º país do mundo que mais gera empregos no setor de energia renovável

Conheça as opções existentes de linhas de crédito para MEIs
Programas específicos beneficiam a categoria, que abrange mais de 15 milhões de pessoas no Brasil

Embaixador do Brasil em Israel diz que não há mais pedidos de repatriação de brasileiros
Diplomata ainda declarou em entrevista que, de acordo com orientação de Lula e de Mauro Vieira, ainda haverá voos para brasileiros que possam desejar retornar

Salário dos mais ricos cai e dos mais pobres sobe no pós-pandemia, mostra estudo
Ganho de quem está na base da pirâmide foi de 15,4% desde 2019. Já quem está no topo teve perda de 0,6%. Reajuste do mínimo acima da inflação e Bolsa Família estão entre as razões