Conselho de Segurança da ONU volta a se reunir para discutir conflito entre Israel e Hamas

O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir nesta segunda-feira 30, em Nova York, nos Estados Unidos, para debater, novamente, o conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza. Essa foi a terceira nova de 'combates intensos' no enclave, com incursões terrestres e bombardeiros feitos pelo Exército de Netanyahu em busca de combatentes islâmicos.

Essa será a sétima tentativa de definir medidas para garantir o acesso da população de Gaza à assistência humanitária e proteger os civis. Apesar do volume de encontros, pelo menos quatro propostas de resoluções já foram vetadas pelos países que fazem parte do órgão das Nações Unidas. Foram duas propostas da Rússia, uma do Brasil e outra dos Estados Unidos.

