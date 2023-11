Metade dos brasileiros conhece o ‘open finance’, mas adesão é baixa

Acesse tudo sobre empresas da B3 em um só lugar! Recomendação de analistas, preço-alvo, indicadores, notícias exclusivas e gráficos - tudo para você tomar decisões de investimentoQuase metade da população brasileira conhece o “open finance” - sistema financeiro aberto, que possibilita o compartilhamento de suas informações entre diferentes instituições -, mas mesmo assim uma grande parte ainda tem receio de dividir seus dados.

Impulsionado pelas mudanças geopolíticas globais, esse movimento parece estar abrindo uma nova janela de oportunidade para o país ampliar a sua inserção internacionalCenário desafiador e regulação podem reconfigurar o setor

Expectativa dos gestores é que a queda de juros no Brasil normalize a situação e, aos poucos, atraia os investidores de voltaQueda da rentabilidade das empresas foi mais sensível em negócios diretamente ligados ao setor de consumo, como as varejistas e as que atuam na produção e comercialização de alimentosObjetivo do guia é agrupar as carteiras em categorias com algum significado prático para o investidor decidir a distribuição... headtopics.com

Pesquisa: brasileiro vê Hamas como terrorista e é contra revide de IsraelLevantamento do Genial/Quaest aponta que posicionamentos são semelhantes entre eleitores de Lula e Bolsonaro; neutralidade do Brasil na guerra é defendida Consulte Mais informação ⮕

Brasileiros consomem mais café durante o trabalho, segundo pesquisaPara o brasileiro, a experiência de beber café faz parte de um ritual diário, segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), em parceria com o Instituto Axxus Consulte Mais informação ⮕

Na Praça Duó, Rayssa Leal conquista o tricampeonato do STU Open Rio no StreetA Praça Duó, na Barra da Tijuca, voltou a coroar Rayssa Leal, a medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Consulte Mais informação ⮕

Na Praça Duó, Rayssa Leal conquista o tricampeonato do STU Open Rio no StreetAmericana Paige Heyn fica em segundo e Pâmela Rosa completa o pódio Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: percentual de crianças de até 14 anos no Brasil cai pela metade em relação a 1980O levantamento do IBGE aponta que os grupos mais jovens passaram a representar menores proporções da população total, relativamente aos grupos de adultos e idosos Consulte Mais informação ⮕

Encontros O GLOBO: do diagnóstico à adesão ao tratamento, especialistas abordam desafios da hipertensãoNova edição do evento reúne grandes nomes para falar sobre a doença silenciosa, que atinge cerca de metade dos adultos brasileiros, nesta terça-feira Consulte Mais informação ⮕