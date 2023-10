Brasil tem 22,2 milhões de idosos, aponta Censo do IBGE

Na última década, o número de idosos com 65 anos ou mais cresceu de forma acelerada no Brasil e alcançou o total de 22,2 milhões de pessoas. Os dados do Censo Demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta sexta-feira 27, mostram que o número representa um recorde. Essa faixa etária representa 10,9% da população brasileira, a maior desde 1980.

Nessa camada, os homens são maioria. Nas demais faixas etárias, o número de mulheres se sobressai. Expectativa de vida Hoje a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos, aponta o IBGE. Considerando apenas as mulheres, a expectativa de vida é de 80,5 anos, enquanto a dos homens é de 73,6 anos. Mesmo esta população estando em idade ativa, o crescimento populacional no Brasil é o menor desde 1872 — quando foi realizado o 1º Censo no País.

